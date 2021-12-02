（早报讯）美国在加利福尼亚州发现该国首起奥密克戎确诊病例的消息打击投资情绪，拖累美国隔夜股市大跌。

纳斯达克指数的跌幅最大，达1.83％，标普500指数和道琼斯工商指数则分别下挫1.18％和1.34％。

本地股市则终止连跌六个交易日颓势。在银行股的强劲支撑下，新加坡海峡时报指数昨天上升56.96点或1.87％，闭市报3098.25点。

以下是今天（12月2日）值得关注的股票：

1.新加坡报业控股（SPH）已在12月1日完成媒体业务重组。

报业控股昨晚发文告指出，媒体业务已转入名为“新报业媒体信托”（SPH Media Trust）的担保有限公司（Company Limited by Guarantee，简称CLG）。

完成重组后，报业控股将不需要再遵守《报章与印刷馆法令》的规定。报业控股也已经在12月1日采纳新公司章程以及把管理股转换成普通股。

2.胜科工业（Sembcorp Industries）今早开市前宣布，以15亿元人民币（约3亿2000万新元）收购中国国家开发投资集团（SDIC）风能和太阳能光伏资产组合的35％股权。完成收购后，胜科工业的再生能源资产组合总发电量预计达到6.1吉瓦（GW）。

3.吉宝企业（Keppel Corp）旗下的第一通（M1）通过独资子公司AsiaPac Technology，以1亿1100万令吉（3600万新元）收购马来西亚资讯通信科技公司Glocomp Systems最多70％的股权，以及其关联公司Global Computing Solutions和GCIS。

4.丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）以每单位1.88元发行2亿1276万6000个新单位。这些新单位将在今早9时开始在新加坡交易所交易。

5.安杰德国际（Ntegrator International）获得延长与区域电信服务供应商的合约，价值856万元，负责新加坡东部、北部和西部的安装水管及维修工程。

6.惠胜置地（Hatten Land）完成策略检讨（strategic review）。集团计划采取几项措施，其中包括进军加密货币挖矿和区块链业务，以及开发可再生能源业务。

7.佳福集团（QAF）今早开市前要求暂停交易，表示稍后将公布消息。