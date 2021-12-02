七成新加坡人相信我国能战胜冠病病毒

（早报讯）10名本地民众中有七人相信新加坡可以战胜冠病病毒。随着确诊病例逐渐下滑，多数人满意政府处理大流行病的方式和所落实的防疫措施。

李光耀公共政策学院新加坡政策研究所今天（12月2日）发表的《新加坡与冠病共存：态度、挑战与前景》工作论文中透露上述调查结果。

政策研究所在今年4月至11月与民调公司Toluna合作，展开12轮网络调查，每轮访问约500名21岁及以上的新加坡公民和永久居民，调查聚焦民众对政府抗疫措施的满意程度、与冠病共存，以及对安全管理措施等看法。

调查显示，民众对政府处理冠病的满意程度与确诊病例数成反比，换言之，一旦病例上升，民众的满意程度就会下滑。本地居民对政府处理冠病的态度和看法，在今年9月至10月处于最低水平，当时社区病例节节攀升，并于9月21日首次突破千起。

领导四人研究团队的首席研究员马修博士（Mathew Mathews）指出，自去年4月开始调查以来，民众对整体政府抗疫满意程度，在今年10月的首10天下滑至最低水平，不到六成或59%表示满意。

研究人员相信，上述期间整体满意度下降，可能是部分民众对迅速发展的冠病形势的直接反应。

尽管社区病例数目一度激增，大多数民众对政府政策的满意度略有下降，但相对稳定且保持在较高的水平，其中高达80%的受访者，对医疗体系继续良好运作感到满意。

马修也透露，至少八成民众希望每日死亡病例低于两起。换言之，大家能理解开放后确诊病例或上升，但却不能接受每天可能有六或七起的高死亡病例，而宁愿选择放慢开放脚步。

另一方面，在政府支援民众、保障生计、落实安全管理措施、传达政策讯息及重新开放方面，也有七成的民众对政府的处理方式，感到满意。

调查也发现，受访者的年龄及收入，会影响他们对政策的接受度，例如超过三分之二的受访者相信，政府有能力在大流行后继续领导新加坡，但部分年长者认为当局在控制病毒方面，没有表现出良好的政治领导力。年龄介于30至49岁、月收入较高的受访者，则更相信新加坡在重新开放方面，处于正确轨道上。

共同撰写论文的政策研究所社会研究室副处长侯民正博士说，年轻一代会上网搜索资料，相对年长者，他们更积极、乐观地看待我国步入与冠病共存阶段。

“有许多因素导致上述差异，例如个人财务和健康状况；此外在考量执行一些政策时，会出现两难的情况，例如隔离有助于预防感染和年长者死亡病例，但也必须考量长者对社交互动和情感上的需求。当我们在逐步开放时，会有一些政策转变，对长者而言，他们可能感到困惑和沮丧。”