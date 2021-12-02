工人党中午就辣玉莎请辞召开记者会

（早报讯）盛港集选区议员辣玉莎撒谎事件，工人党今天（12月2日）中午召开记者会，交代辣玉莎退党和辞去国会议席一事。现场没看到辣玉莎。

据现场所见，出席记者会的包括组成纪律委员会的秘书长毕丹星、主席林瑞莲和副主席费沙、三名盛港集选区议员何廷儒、蔡庆威和林志蔚。其他在场的有中委贝理安和佘雪玲。

据悉，记者会先由林瑞莲和毕丹星发言，过后是三名盛港集选区议员及三名纪律委员会成员。

工人党上个月2日组纪律委员会，调查辣玉莎在国会中撒谎的事。党中委原定前晚开会，讨论委员会提出如何处置辣玉莎的建议，不过辣玉莎当天下午便向秘书长毕丹星表明有意退党。

工人党前晚就辣玉莎的决定发表声明，今天则在该党位于芽笼路的总部召开记者会交代原委，以及未来如何继续服务盛港，尤其是辣玉莎负责的康埔桦区居民。

今年8月3日，辣玉莎在国会辩论有关赋权女性的休会动议时称，她三年前陪同一名25岁性侵受害者到警局报案，受害人因警员评论她的穿着和喝酒的事，哭着离开警局。

她当天和10月4日，在国会上回复询问时坚称所言属实，前后共三次说谎。

11月1日，辣玉莎在国会上认错，承认没有陪同受害者报案，而是通过一个女性性侵受害者互助小组听闻此事。国会领袖英兰妮就此提出投诉，事情过后交由国会特权委员会处理，工人党隔天也宣布另组纪律委员会调查这件事。