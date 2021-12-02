三个公共交通枢纽增设爱心相助站

（早报讯）公共交通理事会在三个公共交通枢纽增设爱心相助站，鼓励乘客发挥爱心，主动协助有需要的乘客前往目的地。

为了配合首届爱心通勤周，公交理事会在武吉巴督巴士转换站，以及义顺和兀兰的综合交通中心设置爱心相助站（Heart Zones）。交通部高级政务次长马炎庆今天（12月2日）为爱心相助站主持推介仪式。

设在武吉巴督巴士转换站的爱心相助站由易塔通（Tower Transit）、新加坡唐氏综合征协会和新协立（SG Enable）联合推出。这个相助站位于巴士转换站客服办公室附近的下车处。新加坡唐氏综合征协会成员负责相助站的图画设计，画作展示了一个包容性和充满关爱的公共巴士环境。

SMRT、共和理工学院和公交理事会则共同设立位于兀兰综合交通中心内13号和14号巴士候车棚对面的爱心相助站。共和理工学院的酒店与服务管理系学生为此设计了一张关怀地图（CARE map）以及各种关于爱心通勤的信息，提醒民众多关心周围需要帮助的乘客。兀兰区域图书馆也参与此计划，图书馆职员会协助指引有需要的人士前往目的地。为了推广更有爱心的通勤文化，马炎庆还亲自创作一首诗，访客可在相助站旁看到这个作品。

目前，义顺综合交通中心内的巴士转换站有两个爱心相助站。设在义顺市镇广场入口处旁的相助站添加了听障艺术家的画作，另一个设在易塔通咨询服务台旁的相助站则保持不变。

公交理事会最早是于2017年在欧南园地铁站设立爱心相助站。至今，公交理事会已同陆路交通管理局、公共交通业者和其他社区利益相关者携手合作，将此计划扩大到一家医院和10个公共交通枢纽。