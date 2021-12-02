毕丹星与两工人党领导 8月中已知辣玉莎说谎

（早报讯）毕丹星、林瑞莲与费沙三名工人党领导，在8月就已经知道辣玉莎撒谎，但由于牵涉到辣玉莎的隐私，毕丹星决定给她时间先告诉家人自己受性侵遭遇。

针对辣玉莎为何隔了三个月才在国会上承认过失，毕丹星透露，8月3日辣玉莎在国会发言后，他曾要求辣玉莎尽力联络她提到的那名受害者。

“刚开始时她并未对我坦白，反复追问后才透露实情和一些让人惊讶的经历。这关系到她的性侵遭遇，而当时党领导都不知道此事。”

这时距离她8月3日的发言已经过了约一周。

毕丹星说，由于辣玉莎未把性侵遭遇告诉家人，因此他认为应该先给她一些空间处理私事。

9月辣玉莎感染带状疱疹，一个月没有出席国会。

10月4日，辣玉莎在答复内政部长兼律政部长尚穆根提问时，再一次重复不实的陈述。她当天国会结束后答应党领导要说出实情，而下一次国会开会是在11月1日。

毕丹星回答记者询问时透露，10月4日党领导包括他、主席林瑞莲和副主席费沙已经知道她说谎，但是因为牵涉到辣玉莎的隐私，所以他当时决定只让内圈人知道实情。

“到了某个时间点当然工人党团队得知道这件事，但那是我当下的决定。”

盛港市镇理事会主席何廷儒说，她是在10月才得知这件事的。

11月1日，辣玉莎在国会上认错，承认没有陪同受害者报案，而是通过一个女性性侵受害者互助小组听闻此事。