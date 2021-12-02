新元换令吉营业额飙20% 有人卖断货

（早报讯）VTL带动钱币兑换商生意，上周新元兑换令吉的营业额一度飙升20%，甚至有供应商卖断货。

新、马两个邻国上个月先后宣布，开启疫苗接种者旅游通道（VTL），从29日起让完成疫苗接种的符合条件居民，搭飞机往返新加坡和吉隆坡，或搭巴士来往新加坡及新山。

本地的钱币兑换商受访时告诉《新明日报》，VTL的消息宣布后，效果立竿见影，上门兑换令吉的顾客上周飙升了20%。

牛车水Crante钱币兑换商合伙人黄素珍表示，兑换商得知开放VTL的消息后，纷纷增加令吉的存货。

“上周有三家供应商都说没货，我们不得不以较‘贵’的兑换率跟银行买令吉，应付顾客需求。”

Clifford Gems and Exchange兑换商拉菲这两周也增加令吉存货，应付VTL开通后的需求。

随着变种毒株奥密克戎（Omicron）在多个国家出现确诊，他担心新变种病毒的消息影响货币、出境的需求，暂不会存太多“货”。

不过，黄素珍说，由于目前没有新的隔离措施出炉，所以新元兑换令吉的营业额还是持续增长。

她透露，相较于到别的国家旅行，许多人回去马国是见家人，因此除非当局再度宣布落实隔离政策，否则相信返马人潮还是会持续。

网上资料显示，新元兑令吉的兑换率3.10左右，是11月以来的新高，也接近今年全年的高点3.12，零售兑换率则是3.075左右。