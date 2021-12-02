未完成第三剂的科兴国药疫苗接种者 记录将重回“接种中”

（早报讯）本月1日起，卫生部将陆续向7万名截至上月底接种两剂科兴或国药疫苗已满三个月的人发出简讯，提醒他们接种第三剂疫苗，这样才可在明年继续被列为已完成疫苗接种者，否则将被视为尚未完成接种。

根据卫生部文告，从2022年1月1日起，施打第二剂科兴或国药疫苗已满三个月、但还未注射第三剂疫苗的人，接种记录将会重新回到“接种中”（vaccination in progress）的状态。

这也意味着他们将不被视为已完成接种者，须受到疫苗接种差异化安全管理措施（VDS）以及职场冠病疫苗接种指导原则的限制。

卫生部提醒，如果接种科兴或国药疫苗者已在三个月前接种第二剂疫苗，应在12月31日前接种第三剂，这样明年1月1日后他们的疫苗接种状态才会继续显示为“已完成接种”。

卫生部也强烈建议接种两剂科兴或国药疫苗的人，除非有医药原因，否则第三剂疫苗应接种在流行病特别采用程序（PSAR）下获得批准的信使核糖核酸（mRNA）疫苗，他们可以前往任何提供mRNA疫苗的接种中心注射第三剂疫苗。

如果不适合接种mRNA疫苗，他们的第三剂疫苗则应接种与前两剂相同的疫苗，比如可到任何获PSAR授权的私人诊所接种科兴疫苗。

对第一剂mRNA疫苗产生过敏反应，并接种科兴疫苗为第二剂疫苗的人，他们则应在接种第二剂疫苗的28天后接种第三剂科兴疫苗。

接种三剂疫苗的要求适用于任何接种至少一剂科兴或国药疫苗的人，包括混打不同世界卫生组织紧急使用清单（WHO EUL）上的疫苗的人。

混打包括科兴和国药疫苗的人以及接种科兴和国药疫苗的康复病患，可上https://go.gov.sg/sinovac-mixed-vac-combi了解更多详情。

2022年出生即将满13岁者将获接种宽限

将在2022年满13岁的儿童将获三个月宽限期，给他们更多时间接种疫苗，他们须在3月1日前完成接种才能进入实施接种差异化管理措施的场所。

卫生部指出，从明年1月1日起，选择不接种冠病疫苗者将无法再凭活动前的检测结果进入实施差异化措施的场所。

只有完成疫苗接种者、冠病康复病患、不适合接种疫苗者或12岁以下的儿童才能进入实施差异化措施的场所及参加有差异化措施的活动。

由于在2009年12月出生的儿童可能需要更多时间完成接种，卫生部将为所有2009年出生者提供三个月的宽限期。

他们须在明年3月1日前完成接种，才能进入实施差异化措施的场所和从事有差异化措施的活动。

卫生部也指出，随着将在明年1月1日推出职场冠病疫苗接种指导原则，卫生部也将取消之前特定领域的定期检测计划（简称VoRT）。

当局在文告中强烈建议任何可以接种mRNA疫苗的人都接种，因为这类疫苗对抗冠病感染和严重疾病有更高的效能。