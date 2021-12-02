前线交通工友获发逾2万个血氧仪

（早报讯）全国交通工友联合会与淡马锡基金会合作，为会员派发超过2万个血氧仪，以鼓励他们定期监督健康，并表达对他们在前线工作的认可。

淡马锡基金会董事顾蔡矶今天（12月2日）在SMRT碧山车厂举行的仪式上，将2万零500个血氧仪递交给全国交通工友联合会（NTWU）执行秘书杨益财。

杨益财说：“作为前线人员，我们的工会成员更容易接触病毒和感染病毒。几个月前当病毒在公共巴士转换站传播时，一些巴士车长感染了冠病。我们很高兴他们已康复并重返工作岗位。我们希望血氧仪能帮助他们定期监测血氧水平，维持健康。”

他也说，全国交通工友联合会将继续努力确保运输业员工的安全并提升他们的福利。除了血氧仪，工会也将在12月为会员分发礼包。

工会也推出一系列计划帮助会员，例如为受边境措施影响的车长安排住宿并提供优惠餐食，食堂每个月最后一个星期五也会提供凉茶。

顾蔡矶则说：“冠病形势不断变化，我们须保持警惕。帮助社区抵御冠病的一种方法就是监督自己的健康状况。除了戴口罩和洗手等，也学习如何定期使用血氧仪并在血氧水平下降时求医。我们希望这些小举措能让公共交通员工在前线提供基本服务时更安心。”

部分无症状的冠病患者就算肺部受损，血氧含量降至危险水平也可能感觉无恙。为了防范这种情况，公众可利用血氧仪测量血氧饱和度。