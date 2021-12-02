Grab首日在美国纳斯达克交易所上市 交易活跃

（早报讯）我国超级应用巨头Grab控股今天首日在美国纳斯达克（Nasdaq）交易所上市，开市价为11.01美元。在一开始的首五分钟该股就迅速攀高到13.29美元（约18.22新元），但又很快的回稳于11.20美元的周围。在交易的首约15分钟就有约633万股转售。首15分钟股票波动幅度介于11.19美元至13.29美元。

Grab联合创始人陈炳耀和陈慧玲也刚在晚上10时18分，于我国香格里拉酒店敲响纳斯达克开市钟。这也是纳斯达克首次在东南亚有这样的安排。Grab股票在纳斯达克的代码为Grab。