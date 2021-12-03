（早报讯）在奥密克戎变种病毒株的阴影下，我国股市昨天全日横摆，一直在低于3100点的水平徘徊。

海峡时报指数昨天闭市报3092.11点，略微下跌6.14点，跌幅为0.2％。股市交易量为11亿6000万股，交易总值13亿元。上升股181只，下跌股296只。

美国隔夜股市纷纷上扬，道琼斯工商指数起1.82%，标普500指数起1.42%，纳斯达克指数起0.83%。

今天值得关注的股票如下：

*凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）今早宣布将以3亿3070万澳元（3亿3070万新元）收购悉尼中央商业区的两座甲级办公楼，首次进军澳大利亚市场。

这将是该信托继德国之后的第二个海外市场。

这两座办公楼分别是66 Goulburn Street and 100 Arthur Street。

信托已与CLA Real Estate Holdings签署单位脱售合约，收购持有这两座办公楼的两个信托的单位。

从形式上来说，每单位派息（DPU）的增益将为3.1%。

*由新海逸集团（SingHaiyi Group）等组成的财团通过私下协议（private treaty）方式，以6亿5000万元买下苏菲雅路（Sophia Rd）一带由建安大厦（Peace Centre）与建安公寓（Peace Mansion）组成的综合项目商业地段。

该财团是由Sing-Haiyi Crystal、集永成（Chip Eng Seng）子公司CEL Development和金成兴控股（KSH Holdings）旗下Ultra Infinity组成。

Sing-Haiyi Crystal是新海逸集团子公司SingHaiyi Realty和新海逸控股股东夫妇唐逸刚与陈怀丹控制的Haiyi Properties组成的合资公司。

*大兴当（Maxi Cash）今早要求暂停交易。

*丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）昨日宣布，该信托今年10月1日至12月1日的实际“提前股息”为1.461分。

在本周三下午5时之前注册的信托持有人都将能够获得这项股息。该股息会在明年1月12日派发。丰树物流信托说，下一轮派发的股息是属今年12月2日至12月31日的。随后信托将恢复每季派发股息的方式。丰树物流信托昨日闭市报1.87元，无起落。

*新航工程与Iacobucci HF宇航公司签署协议扩大合作范围，把亚太区域备件分销也归入合作范围之内。分销的备件包括航空公司高级客舱内的厨房配备如：浓缩咖啡机、饮料机和垃圾压实机。

通过这项合作，新航工程能更好地提供保养、维修与翻修（MRO）价值链的垂直整合，同时也加强新航工程的客舱服务套件，给于本区域客舱配件供应链更快的支持。新航工程昨日股价闭市报2.18元，跌0.03元。