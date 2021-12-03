新海逸等组成的财团以6亿5000万元买下建安大厦与建安公寓地段

（早报讯）由新海逸集团（SingHaiyi Group）等组成的财团通过私下协议（private treaty）方式，以6亿5000万元买下苏菲雅路（Sophia Rd）一带由建安大厦（Peace Centre）与建安公寓（Peace Mansion）组成的综合项目商业地段。

该财团是由Sing-Haiyi Crystal、集永成（Chip Eng Seng）子公司CEL Development和金成兴控股（KSH Holdings）旗下Ultra Infinity组成。

Sing-Haiyi Crystal是新海逸集团子公司SingHaiyi Realty和新海逸控股股东夫妇唐逸刚与陈怀丹控制的Haiyi Properties组成的合资公司。

建安大厦（Peace Centre）与建安公寓（Peace Mansion）组成的综合项目商业地段多次尝试集体出售都未能成功售出，今年9月再次推出市场求售，要价6亿5000万元以上，低于2019年的6亿8800万元。

根据市区重建局2019年总蓝图，这个面积7万6617平方英尺的地段划为商业用途，经确认的总容积率为7.89倍，可发展为55米（约180英尺）高建筑，部分建筑可高达67米。

市建局2019年发出的初步策划准证显示，建安大厦与建安公寓所处地段，可重新发展成一个综合项目，总楼面面积达60万零4578平方英尺，其中60％可用于商业用途，其余面积充作住宅之用。

由于是商业地段，购买该地段将无须支付额外买方印花税（ABSD）。地段也获得新加坡土地管理局原则上批准，可填补地契至99年。