拥儿童色情内容和性诱未成年少女 余澎杉在美国判监六年

（早报讯）新加坡博客余澎杉因拥有儿童色情内容和性诱未成年少女，在美国被判坐牢六年。

案件于新加坡时间今天（12月3日）午夜后在美国伊利诺伊州库克县的法庭下判。法官也下令余澎杉（23岁）在出狱后的两年内，不得与案中少女接触。

余澎杉承认一项拥有儿童色情内容，以及一项性诱未成年少女的控状。

第一项控状指他在2019年2月至7月间，游说和诱使受害人做出猥亵动作，然后拍下视频或以其他媒介记录画面。第二项控状则指他通过WhatsApp聊天，性诱少女答应拍摄猥亵照片，之后再把照片散布出去。

他今年10月与控方进行了认罪协商，控方同意撤销另外16项儿童色情内容相关控状作为协商条件。

根据《海峡时报》报道，法庭以视讯方式审理此案。法官在治余澎杉罪前通知他，认罪意味着他未来可能被驱逐出境、不得再入境美国，或是往后无法申请成为美国公民。

此外，他留有案底也可能影响他在美国找工作、考取任何执照的能力。余澎杉表明他清楚这些后果。

余澎杉因2015年在网上发布视频诋毁基督教和辱骂我国建国总理李光耀，以及在隔年因蓄意伤害回教徒和基督教徒的感情等罪名，被判监和罚款。他2016年离开新加坡到美国，隔年取得美国政治庇护。