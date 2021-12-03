地铁普通车票明年1月分阶段停售

（早报讯）陆路交通管理局将从明年1月10日开始，分阶段废除地铁和轻轨列车的普通车票，到了3月10日，所有乘客只能以储值卡、银行卡，或是电子钱包支付车资。

最先废除普通车票的是汤申一东海岸和滨海市区线，再来是明年2月10日停售普通车票的环线和东北线，最后才轮到南北和东西线于3月10日停售。

陆交局在今天（12月3日）发布的文告说，为了方便更多乘客使用充值卡，成人充值卡和学生优惠车资卡的最低充值数额已降低至2元。成人卡和学生卡原来充值的最低数额分别为10元和5元。

陆交局今年在部分地铁站暂时停售普通车票后发现，仍在使用普通车票的乘客普遍能够使用其他乘车方式，例如银行卡和电子钱包，这也能为他们节省车费。以一趟3.2公里的车程为例，购买普通车票的乘客须付1元7角，用储值卡或账户式（account-based）付费方式的乘客则只须付9角2分。

为了协助公众适应新措施，指定地铁站明年1月至3月将增派服务大使（service ambassadors）。陆交局说：“该局会紧密关注所收到的反馈，并和公共交通业者合作，确保过渡期对于乘客来说是顺畅的。”

另一方面，陆交局说，自今年8月宣布这项措施以来，该局一直在与伙伴合作，通过民众俱乐部、社会服务中心和客工宿舍的推广活动等，鼓励使用普通车票的年长者、低薪群体和客工改用其他方式乘车。

未持有优惠车资卡的社区关怀计划（ComCare）受惠者今年9月开始陆续收到信件，通知他们可以在三个月内到任何通联（TransitLink）售票处或优惠车资卡更换处，免费索取一张成人易通卡。