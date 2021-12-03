马西岭年长者免费接种流感及肺炎疫苗

（早报讯）住在马西玲的年长居民，可以免费接种流感疫苗和肺炎链球菌疫苗。

在2017至2019年间，肺炎是本地年长者第二大死因，约占总死亡人数的20%。为预防此类重大疾病，新加坡乐龄义工组织与马西岭集选区推出马西岭智能保健项目，为该区立国及建国一代免费施打流行性感冒和肺炎链球菌疫苗。

今日上午共有47名年长者前往智能保健流动诊所（Smart Wellness Moblie Clinic）接种了疫苗，其中7人接种肺炎疫苗、40人接种流感疫苗。

老年专科医生陈燕英说：“冠病疫情之后，大家都了解到了疫苗的重要性。但是我们要跟年长者解释，不同的疫苗有不同的作用。”

数据显示，三分之一的新加坡人未进行任何预防性的健康检查，且只有约14%的年长者接种了预防肺炎链球菌（Pneumonia）疫苗。

陈燕英说，很多年长者并不清楚自己已接种过哪些疫苗。因此医务工作者须积极和社区基层配合，了解年长者的接种记录和病史，以确保能为他们接种合适的疫苗。

马西岭居民陈秀凤（55岁）受访时表示，约两周前接到基层经理的电话得知了这一消息，并为80岁的母亲预约了接种时间。

陈秀凤说母亲俞莲枝（80岁）并无三高等慢性病病史，接种三剂冠病疫苗后也无明显不良反应，因此适合接种第一剂肺炎链球菌疫苗。

谈及是否担心接种疫苗有不良反应时，陈秀凤说：“能预防总是好的，即便可能有小小的不适，也要比日后患上重病要好。”

傅荣根（71岁）疫情前常出国旅行，对接种流感疫苗并不陌生。他的妻子李淑梅（65岁），已完成两剂肺炎疫苗，今早前来接种流感疫苗，他自己则接种第二剂肺炎疫苗。

傅荣根说：“去年在私人诊所打过第一剂肺炎疫苗，扣掉保健储蓄（Medisave）要还二十多块。今天这边是免费的。”

国防部兼人力部高级政务部长、基层组织顾问扎吉哈出席活动时说，在重视冠病疫情外，也不能忽视其他潜在的疾病风险。

智能保健@马西岭（Smart Wellness Programme@ Marsiling）将通过30名义工为100名年长者普及相关知识，并计划在2022年，接触约1000名年长者。