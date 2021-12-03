女童腿卷进脚踏车轮 民防人员助她脱困

女童小腿卷进脚踏车，连人带车倒在路中央，趴在地上嚎啕大哭。民防部队出动电动切割器，切断车轮辐条助她脱困。

事件发生于前天（12月1日）傍晚6点45分，地点是巴西立公园的一处脚踏车道，医护人员在女童脱困后为她检查和清洗伤口，女童并无大碍。

根据网络流传视频，一名身穿粉色上衣的女童不知何故，小腿被脚踏车轮的辐条卡住，连人带车倒在脚踏道路中央，动弹不得。

事故发生后，不少路过的公众纷纷驻足围观，有人尝试把女童的小腿拉出来，可是接连尝试了好几次都不行。眼看女童的情绪越来越不稳，有人于是拨电求助。

民防接获通知后派了一辆消防车到场，五名消防员当时围在女童身边，当中有人扶住脚踏车，有人则试将女童的腿拉出，但女童的小腿实在卡得太紧了，不论民防人员怎么使力，女童就是趴在路上脱不了困，当场被吓哭，周围的人则不断安慰着她。

随后，民防人员拿出一个电动切割器，直接将困住女童小腿的铁枝切断。女童受困大约半小时后总算获救。

民防部队受询时说，确认接获求助电话，一个孩子的脚被困在脚踏车轮中，消防员用切割器将她解救。女童在现场接受医护人员的救治，无须送院。

视频被上传网络后，不少网民都称赞民防部队处理得当，还有人担心女童会否因此对脚踏车产生心理阴影。也有网民指出，孩童在骑脚踏车时，脚被卷入车轮是常见意外，家长应该多多提醒，避免意外的发生。