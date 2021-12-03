不满被投诉 吐女上司口水 清洁工监两周

不满女主管向上司投诉，地铁站清洁工疫情期间吐对方口水，法官下判时指他有类似前科，他当庭问法官：“为何要提起陈年往事”。

被告是70岁的姜宝金（译音），案发时被派去大士连路地铁站担任清洁工。他昨日（12月2日）承认一项刑事暴力的罪名，受害者是他的女上司。

调查显示，今年7月30日上午8时30分左右，受害者指示被告为地铁闸门和自助充值机消毒，后者却拒绝听从，并提高了嗓门。

受害者于是代替被告去清理，随后就把被告的行为上报公司管理层。

当天下午1时许，区域主管抵达事发地点，通知被告要将他调派到另一处，被告和受害者随之起了冲突，期间被告朝受害者脸上吐口水，区域主管连忙将被告拉开。

目前处于失业状态的被告庭上辩称，是受害者对他大吼大叫，还声称自己在职场上受到霸凌，受害者是一个傲慢的“恶霸”。

被告说已知错，当时会吐口水也是一时失去理智，没想过后果严重，尤其是在疫情时期，更不应该有这样的行为。

法官下判时指出，被告早前因愤怒犯罪被定过罪，被告这时问及“为何要提起陈年往事？都已经过去了”。

法官于是解释，针对初犯和重犯的刑罚考量不同，并嘱咐被告要学习控制脾气，被告则回说“我只是个人，这是人性”。

他昨天被判坐牢两周。