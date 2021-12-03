市场担忧消退助亚股攀升 海指周五重回关键心理线之上

（早报讯）市场对变种毒株奥密克戎（Omicron）的恐惧继续退减，亚太股市今天（12月3日星期五）因此取得一些涨幅，深圳、首尔、上海和东京股市以0.71％至1.00％的涨幅领先；香港回跌0.09％；新加坡股市的海峡时报指数闭市成功重回3100点的关键心理线以上，涨9.82点或0.32％，收报3101.93点。

深圳、首尔、上海全周分别取得0.77％、1.09％和1.22％的涨幅；香港、新加坡和东京全周仍跌1.30％、2.02％和2.51％。

市场恐惧消退是因为上个月首次发现该变种毒株的南非的科学家们说，已接种疫苗者感染奥密克戎后的症状似乎很轻微。此外，美国几个确诊奥米克朗病例的症状也不太严重。

但在美国央行的鹰派讲话之后，投资者对估值超高并对利率上升较敏感的科技股保持警惕。中国召车巨头滴滴出行表示将在纽约退市，则使市场担忧中美关系，这也限制了不少股市的涨幅。此外，东南亚召车巨头Grab控股公司在美国首日交易股价大跌超过20％，也无助于市场情绪。变种毒株奥密克戎可能对东南亚的影响，令市场关注。

有分析师认为，市场的波动性或将持续，因为变种毒株奥密克戎的严重性和疫苗的有效性，还需要至少两周时间来评估。

新加坡凯基证券（KGI）分析师陈广治接受《联合早报》访问时表示：“市场对变种毒株奥密克戎的担忧是短期的。投资者反应过度，就像今年6、7月间对变种毒株德尔塔（Delta）在印度蔓延时的反应一样。全球市场动荡是因为对新变种毒株的看法不同。”

陈广治认为，市场最大的担忧仍然是通货膨胀，担心通胀将推动美国联邦储备局加速缩减量化宽松力度并比预期提前加息。

整体本地股市今天的交易量减至10亿4000万股，交易总值也减至11亿3000万元。269只股价上涨，194只下跌。海指成份股今天大多数上涨，但银行股涨跌不一，涨幅较大的以经济重开相关股为主，跌幅最大的两只则是房地产和房地产信托。

胜科海事（Sembcorp Marine）今天股价持平，闭市报8.3分。它今天午后宣布，独资子公司LMG Marin取得一个新合同，为Grieg Maritime集团旗下公司Grieg Edge，设计世界首艘采用绿氨燃料驱动的液货船（tanker）——MS Green Ammonia。该艘零排放的液货船从2024年开始，将从挪威贝勒沃格（Berlevåg）一个生产设施运送和分配绿氨燃料到挪威北部的斯瓦尔巴群岛（Svalbard Archipelago），取代煤炭发电。

凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）今天股价跌0.48％，闭市报2.06元。信托今早宣布将以3亿3070万澳元（3亿3070万新元）收购悉尼中央商业区的两座甲级办公楼，首次进军澳大利亚市场。这两座办公楼分别是66 Goulburn Street and 100 Arthur Street。这项收购每单位派息（DPU）的增益将为3.1％。

集永成（Chip Eng Seng）今天股价涨1.22％，闭市报0.415元，而同样由唐逸刚与陈怀丹夫妇掌控的新海逸集团（SingHaiyi Group），股价则持平于0.117元。

新海逸集团今早透露，由新海逸集团等组成的财团（包括集永成的子公司）通过私下协议（private treaty）方式，以6亿5000万元买下苏菲雅路（Sophia Rd）一带由建安大厦（Peace Centre）与建安公寓（Peace Mansion）组成的综合项目商业地段。

该财团是由Sing-Haiyi Crystal、集永成（Chip Eng Seng）子公司CEL Development和金成兴控股（KSH Holdings）旗下Ultra Infinity组成，分别持有财团40％、30％和30％权益。

Sing-Haiyi Crystal是新海逸集团子公司SingHaiyi Realty和新海逸控股股东夫妇唐逸刚与陈怀丹控制的Haiyi Properties组成的合资公司。