Digital Core REIT获散户16.1倍超额认购

（早报讯）在美国和加拿大拥有数据中心的Digital Core REIT获得本地散户16.1倍超额认购。

Digital Core REIT是本地今年来第八只新股上市，也是本地第二只纯数据中心的信托。

信托以每单位0.88美元（约1.21新元）发售2亿6703万个新单位，其中2亿5368万个单位配售给美国以外的国际投资者，其余1335万个单位供本地散户认购。

信托今天（12月3日）披露，共收到散户1万零736份有效申请，申请认购2亿1484万个单位，是供认购的1335万个单位的16.1倍。

配售给国际投资者的部分则得到19.6倍超额认购。

信托首次公开售股（IPO）在12月2日中午12时截止，预计下周一（6日）在主板首日交易。

目前，信托在美国和加拿大拥有10个永久地契数据中心，净可出租面积为120万平方英尺，总估值为14亿美元。其中，四个数据中心位于硅谷，三个在北弗吉尼亚，两个在洛杉矶，一个在多伦多。

数据中心组合的租用率为100％，按租金收入计算的加权平均租约（WALE）6.2年，旗下租户包括国际商业机器公司（IBM）、面簿（Facebook）和美国科技巨头甲骨文（Oracle）。

信托的保荐机构是全球最大的美国数据中心发展商和营运商Digital Realty，市值约440亿美元。