李显龙总理：基层医疗应涵盖社区资源

（早报讯）全科医生与病患的关系，可通过让病患接受同个护理团队的照料加强。基层医疗也不应限于诊所内的护理服务，而是涵盖社区里的资源。

全科医学学院（College of Family Physicians Singapore）今天（12月3日）在线上庆祝成立50周年。李显龙总理在为活动预录的献词视频中指出，基层医疗是我国医疗体系的根基。随着人口老龄化，我国必须继续建立好基层医疗工作。

李总理说，全科医生与病患的关系可以加强。他指出，公众到综合诊疗所或较大的全科诊所看病时，每次都由不同的医生看诊，如果由同个护理团队照料，效果会更好。

国立健保集团综合诊疗所（National Healthcare Group Polyclinics，简称NHGP）已在集团的所有诊疗所试行以团队来进行的护理模式，病患的基层医疗需求，由同一组医生负责。

李总理说，试验成果令人鼓舞。更多病患能良好控制糖分、胆固醇和血压等指标。

“我们有意探讨，将这项试验计划扩展到所有区域医疗系统，而且不只是在综合诊疗所，也在更广大的全科诊所社群推行。”

如何提供基层医疗服务的思维也应调整。李总理说，除了提供诊所里的医疗服务，也应善用社区里的专业能力和资源，扩大全科医生能提供的帮助，尤其是在应对慢性疾病和复杂的护理需求方面。

这意味全科医生必须建立更大，甚至超出医疗领域的合作伙伴和专业人员网络。李总理说，政府将帮助全科医生建立网络。

目前，基层医疗护理网络（Primary Care Network）的600多间诊所已分成10个网络，分享资源和分组运作。

“我们会扩展这些网络，建立全科医生和区域医疗系统之间更密切的合作关系。这将让更多全科医生利用区域医疗系统一系列的临床能力和资源，让每名病患都能获得高质量的社区医疗服务。”