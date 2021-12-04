辣玉莎听证会上声称 工人党领导要她把谎言“带进坟墓”

（早报讯）就在工人党领导星期四召开记者会说明辣玉莎撒谎事件时，国会特权委员会也召开了听证会。刚辞去盛港集选区议席的辣玉莎供证中称，包括秘书长毕丹星在内的工人党领导层起初建议她隐瞒到底，“把事情带进坟墓”。

调查辣玉莎在国会承认撒谎一事的国会特权委员会上个月29日召开首次会议，并于本月2日和3日对包括辣玉莎在内的四人进行听证。另外三名供证的是辣玉莎的秘书助理、国会助理和一名工人党志愿者。

委员会星期四晚上（3日）发布28页的调查报告披露，工人党领导层早在8月，也就是辣玉莎第一次在国会撒谎后，便授意她继续撒谎。辣玉莎供证时说，她8月7日便通知秘书长毕丹星，她四天前在国会的发言不属实。

8日，她与毕丹星、党主席林瑞莲和副主席费沙会面，告知他们她无法为自己在国会的发言提供凭据。报告指出，他们告诉辣玉莎，最好的做法是继续她原有的论述，无论是否被追究，都无须澄清。

辣玉莎同一天通过短信告诉秘书助理和党志愿者，党领导认为最好的做法是“把事情带进坟墓”（take the information to the grave）。

辣玉莎在那之后再次出席国会是10月4日。报告指，毕丹星3日到辣玉莎家中。他不但没有要求她在国会澄清事实，还告诉她如果继续采用8月在国会的说辞，他“不会对辣玉莎作任何审判”。

这与工人党前天在记者会对事件的陈述有所出入。工人党领导当时说，在得知事情真相后，由于辣玉莎未告诉家人自己遭性侵的遭遇，毕丹星考虑到她的经历和当时的精神状况，给辣玉莎一些空间向家人坦白，而辣玉莎再次出席国会时必须向国会交代真相。