杨厝港区打造为亲失智症患者社区

（早报讯）以颜色区分的路标和壁画，为斜坡装置把手和防滑地砖处理等，杨厝港将打造成一个亲失智症患者社区，协助失智患者在邻里活动。

杨厝港将是本地14个失智者友善社区的其中一个，也是首个包括组屋和私宅区改进的社区。

由卫生部和护联中心联同社区伙伴推出的“失智友善新加坡”（Dementia-Friendly Singapore）计划旨在为邻里打造合适的设施，协助失智患者在所居住的社区活动。

杨厝港区议员叶汉荣今早（12月4日）在“杨厝港日”社区活动上介绍该区的发展计划，包括在2025年以内打造失智友善社区。邻里内的指示路标和不同地点的组屋外观将以颜色区分，大牌以更大的字体且显眼设计呈现，方便失智居民认路。

除此之外，杨厝港区基层也将与护联中心和新加坡科技设计大学等展开“失智友善社区”的研究，向失智患者收集反馈，打造有助于他们生活的设计。

叶汉荣指出，区内约4万名居民有三四成是60岁以上的年长者，因此基层致力于与各政府机构合作，提升区内的环境与服务，方便年长者出行。

杨厝港民众俱乐部将翻新

居民下来也可期待杨厝港民众俱乐部的新设施，民众俱乐部的翻新工程预计后年完工。届时，俱乐部会融入数码科技的设计，例如：互动指标和投影在地板的图像，为居民指路。

俱乐部也将增添自助站，方便居民全天候利用这个设施报名课程和活动。翻新期间，临时的民众俱乐部会设在宏茂桥6道第633座组屋底层。

李显龙总理也出席今早举行的社区活动，并与叶汉荣为庆祝杨厝港40周年的时间囊进行封囊仪式，时间囊装有各居委会提供的活动纪念品，包括同疫情相关的物件。时间囊将在20年后开封。