就奥密克戎发表不实信息 吴明盛接更正指示

（早报讯）因在面簿上发表关于奥密克戎变种毒株的不实信息，包括指冠病病毒能与人类免疫缺陷病毒（HIV）结合，成为另一种可通过空气传播的病毒，人民力量党秘书长吴明盛再次接获更正指示。

卫生部昨晚（12月3日）发文告说，吴明盛上个月27日在面簿多个账号发表的视频具误导性，试图造成公众混淆，有关奥密克戎的内容不实，尤其是指冠病病毒能与HIV病毒结合为另一种通过空气传播的病毒，以及指疫苗完全无法对抗奥密克戎。

卫生部长王乙康已通过防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处，向吴明盛发出更正指示，他须在所有含不实内容的贴文附上更正通知。吴明盛昨晚已在个别的面簿账号上贴出相关声明。

卫生部指吴明盛的言论是不实且无科学依据的。病毒基因重组（genetic recombination）仅发生在基因相关的病毒，而HIV和严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2，即冠病病毒）并无关联，从生物学的角度，这些病毒是无法进行基因重组的。

“HIV可能通过空气中的飞沫传播的说法也是没有根据的。病毒是不会出现截然不同的特性的剧烈变化。HIV是通过体液，如血液、精液或阴道分泌物传播。”

卫生部文告也指出，根本没有科学证据指奥密克戎是HIV和冠病病毒的结合，也没有证据显示现有的冠病疫苗对奥密克戎完全无效。

“多数科学家认为，现有疫苗对奥密克戎有一定的有效性，但因奥密克戎存在大量突变，因此疫苗的保护性可能有所下降。”

卫生部也表示，政府严正看待这些不实的言论，并已就该视频向警方报案。

卫生部呼吁公众避免臆测或散播可能引起人们恐慌的假信息，应参考可靠的信息来源。公众也可浏览卫生部官网获取有关冠病与疫苗的最新信息。