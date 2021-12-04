VTL入境后须七天冠病检测 有马国人取消回乡行程

（早报讯）政府规定下周二（7日）起通过航空和陆路疫苗接种者旅游走廊（VTL）入境者，须连续七天呈报冠病检测结果，有人因新条例带来不便决定取消返回马来西亚行程，但也有马国人按照原定计划回乡与家人团聚。

廖艾莲（38岁，会计师）一家四口原已购买星期一从奎因街巴士总站前往马国新山拉庆中央巴士总站的车票，但考虑到6岁双胞胎抗拒侵入性的冠病检测，加上担忧奥密克戎（Omicron）冠病变种毒株，和丈夫商量后决定暂时不回乡。

“孩子还没接种疫苗，他们明年即将上一年级。原本是打算这个学校假期带他们回丈夫家乡霹雳实兆远，但担心边境政策随时有变，万一再度封锁无法入境，风险太大了。”

她说，一家四口车票和已付款的出发前检测费损失约200元，但为孩子健康着想，短期内不会再有出国计划。

本地永久居民林宝慧（35岁，补习教师）则在今早按原定计划和男友乘搭亚航班机飞往吉隆坡，之后两人会自行开车回林宝慧的家乡霹雳邦咯岛。

“政策一直有改变让人混淆，但我已安排好年假，而且从去年新年后到现在都没有见到家人，不想更改行程，我会在本月22日才回来新加坡。”

她表示已做好心理准备，能接受入境新加坡后七天内，须每日呈报抗原快速检测（ART）结果的要求。

来自柔佛的颜慧洁（30岁，会计师）已在陆路VTL开通首日，返回新山住家，她预计待上一个月，明年1月1日才回新加坡。

由于公司允许她居家工作，因此新条例宣布后，她表示不会赶在7日前返新。

“我已经买了明年1月1日的车票，暂时不会改变行程提前回去。”

入境后检测费额外增加逾50元

根据原有陆路VTL规定，往返新马者须接受四次ART检测，但本月7日起新条例落实后，检测次数增加至10次，这尚不包括马国要求VTL入境者在第三和第七天自行进行检测。

至于费用，原本四次的ART检测费约95元，但加上入境新加坡后的额外六次ART费用，旅客需要额外负担至少50元。

其中入境后第三天和第七天须到指定检测中心，在专人监督下完成检测，每次收费约15元。另外四天即第二、第四、第五及第六天，旅客则可在住家自行检测。目前市场上ART检测仪每个售价6至10元不等，视品牌而定。