【辣玉莎事件听证会】辣玉莎秘书助理：害怕透露内容后引发的后果

（早报讯）原盛港集选区议员辣玉莎的秘书助理向国会特权委员会供证时，道出内心的恐惧，她哽咽地说：“我真的非常害怕在透露内容之后会发生什么事。”

国会特权委员会过去两天针对辣玉莎在国会里三度说谎的事展开听证会，辣玉莎的秘书助理罗佩英（30岁，音译，Loh Pei Ying）于本月2日和3日供证，前后近四个小时。委员会昨天（12月3日）公布首份报告。

罗佩英从去年7月开始担任辣玉莎的秘书助理，2013年至2016年间则是现任工人党秘书长毕丹星的秘书助理，协助他们安排接见选民活动的事宜。她加入工人党10年，是党干部，大学毕业自历史系。

根据委员会发布的视频，昨天（12月3日）当委员会对她的问话来到尾声时，她透露曾因这件事和丈夫起争执，以及她心中的恐惧。

罗佩英在8月4日，也就是辣玉莎在国会辩论中说谎后隔日与丈夫就这件事争吵。她透露：“他非常不满警方被诬赖，但我告诉他保护性侵受害人的私隐是正确的做法，我们因此吵了起来。”

对于这次被传召供证，以及她吐露的详情，她哽咽说，不知道是否会再被传召，她回想了供证首日的情况，想发表一些个人感想。

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“万一有人觉得我的供词带有任何目的，我希望澄清的是我加入工人党10年了，为了党奉献了许多个人时间和青春。我非常清楚所透露的内容，包括提供的WhatsApp通讯记录可能带来一些后果，但是我感到非常心痛，对我来说，对国家诚实是最重要的。”

她在离席之前说：“我真的非常害怕在这之后会发生什么事。”

负责引证的文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉向罗佩英保证，特权委员会是为了厘清真相，并没有任何预设立场，他们会保持中立。

辣玉莎于8月3日和10月4日，三度在国会上撒谎，称她曾在三年前陪同一名性侵受害者到警局报案，对方因为警员的不当评论而哭着离开。她在事隔三个月后，于11月1日向国会承认说谎，事情之后交由国会特权委员会调查。

国会特权委员会昨晚深夜约11时20分公布特别报告，虽然网上早已议论纷纷，但是截至今天中午工人党领导层尚未作出任何回应。