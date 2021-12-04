榜鹅综合社区中心One Punggol 明年中旬分阶段启用

（早报讯）汇聚小贩中心、图书馆、民众俱乐部、年长者护理中心等设施的榜鹅一站式综合社区中心，将从明年中旬起分阶段启用。

榜鹅综合社区中心One Punggol（前称Punggol Town Hub）今天（12月4日）上午举行盖顶仪式。

五层楼高的One Punggol占地4万5100平方米，约四个足球场大。公园走道把这个综合社区中心连接至附近组屋、榜鹅水滨坊（Waterway Point）、榜鹅地铁站和榜鹅市镇广场。

综合社区中心的设施包括小贩中心、公共图书馆、公共服务中心、捐血站、洗肾中心、圣路加乐龄关怀（St Luke's Eldercare）年长者护理中心、幼儿培育署托儿所、竹脚妇幼医院儿童发育部门诊所、建屋发展局分局、顶楼社区空间、运动设施等。

白沙—榜鹅集选区议员国务资政兼国家安全统筹部长张志贤、卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生、教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲、内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明、杨涴淩和沙礼尔今早一起出席盖顶仪式。

张志贤受访时说，新综合社区中心把许多居民所期待的设施都汇集在同一屋檐下，让各年龄层居民都能受惠。

普杰立说，One Punggol的设计也包含居民所提供的意见，如在中心内设立图书馆、小贩中心坐落的地点应俯瞰一些运动设施等。

他也说，综合社区中心的开幕和运作因冠病疫情而受到延误，一些挑战就包括人手不足等。

“即便如此，一些设施将在明年中旬投入运作，其他设施也会逐步在明年启用。”

小贩中心会率先启用

会率先启用的设施包括一站式的公共服务中心和小贩中心。设在中心二楼的小贩中心共有34个摊位和700个座位。

超过50家零售商店如餐饮场所、补习中心等，也有意进驻榜鹅综合社区中心。

One Punggol是继淡滨尼天地（Our Tampines Hub）和勿洛心动大厦（Heartbeat@Bedok）后的第三个综合中心。