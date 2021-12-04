绿色市镇行动启动 居民参与纸张回收可换取现金

（早报讯）响应永续发展愿景，全岛15个人民行动党市镇理事会正式逐步推展绿色市镇行动（Action for Green Towns）计划，首阶段每个市镇会将设置约五台纸张回收机，居民把干净的报纸和纸张材料投入蓝色的机器内，还能换取现金使用。

绿色市镇行动工作小组主席文礼佳博士介绍，目前58台纸张回收机已分布在各社区人流量较高的地点，另有20台将在本月底前启用。

文礼佳和人民行动党市镇理事会协调主席、蒙巴登区议员林谋泉今早（12月4日）在芽笼峇鲁第68座组屋底层，向媒体展示机器使用方法。

纸张回收机由企业SGRecycle负责设置和管理。居民只要扫描机器上的QR码进入网站，使用手机号码注册，就能使用机器，放入报纸、纸张和纸皮等回收物，机器会按照回收物重量，按每公斤6分钱的价格计算费用，居民可选择将钱打入自己的PayLah、PayNow，或是个人银行账户。

SGRecycle每月会向市镇会支付电费。市镇会无须为机器买单。

行动党是在今年5月宣布推出绿色市镇行动，响应今年初个别议员在国会提出的聚焦气候变化动议，也配合2030年新加坡绿色发展蓝图的愿景。

也是惹兰勿刹集选区议员的文礼佳表示，工作小组过去数月广泛向业界伙伴和居民咨询，向学术界和环保人士取经，市镇会之间也通过分享各自的情况相互借鉴经验，最终得出具体计划。

首阶段工作分三大重点

绿色市镇行动第一阶段工作分为三大重点。

零废弃方面，将在全岛社区设置至少78台纸张回收机，居民将纸皮和纸张投入回收机可换取现金，目标是每月收集一吨重的纸皮，相当于少砍17棵树。行动党市镇会办公室将减少打印纸张，向承包商付款时尽量使用电子支付，取代纸质支票。

提高能源使用率方面，行动党市镇会自2012年以来，已几乎将所有公共区域的灯源改用节能LED灯，节省的电力相当于给超过31万户四房式组屋单位供电一年，减排超过58万6000吨二氧化碳。

接下来，当这些节能LED灯达使用年限进行更换时，当局将逐步加装可远程遥控的智能感应器，以便适时根据居民使用状况亮灯、灭灯或调暗灯光。预计到2025年，这将减少多达6200万千瓦时的能源使用，相当于1万4000多户四房式组屋家庭一年的用电量。

未来四年在电梯更换计划下，当局为超过3000部组屋电梯进行更换升级时，将会采用更可靠省电的型号，例如带有LED显示屏和智能感应灯源、更好的通风配置等。

在绿化环境方面，所有行动党市镇会在2023年或更早之前，使用机器将多余的树枝等植物碾碎成木屑等植物覆盖料（mulch），用在社区花园等植物的根部以补充养分。

此外，市镇会未来在重新设计和更新社区公共空间时，融入更多的绿色植物。

文礼佳说：“选择从小做起，是为了让（环保）更容易做到，鼓励更多人参与其中。”

目前工作小组正努力提高居民对环保和永续发展的认识。文礼佳透露，下一步计划是让更多业界伙伴参与其中，包括增加电梯间和公共走廊的绿化。

“每个市镇及其居民都可以提出适合他们的在地化永续发展计划，这样可以让居民觉得自己得到了授权，成为过程的一部分，更有动力做进一步尝试。”

芽笼峇鲁第68座组屋居民林莲英（68岁，洗碗工）今早得知消息后，特意回家把收集已久的报纸拿到楼下，在志愿者的指导下，尝试使用回收箱。

她受访时告诉记者，自家的报纸过去会拿给巴刹的小贩用来包菜。“现在这个纸张回收箱会更干净，也不怕给别人偷，我很乐意去学怎么用这个机器，不是为了钱，更多是为了环保。”