好友肾衰竭离世 商人出资捐助新的洗肾中心

（早报讯）8旬本地商人目睹好友肾衰竭离世，决定资助洗肾病患。他20多年来不但捐过16台洗肾机，现在也和家人出资，开一家新的全国肾脏基金会洗肾中心。

由严家范及家人资助的洗肾中心可容纳35个洗肾位子，可为多达210名病人提供服务。

该洗肾中心与综合诊疗所一起，坐落于榜鹅的绿洲台（Oasis Terraces in Punggol），是新加坡首个新一代的邻里中心。自2019年9月投入运作以来，已有208位病人在此进行护理与治疗。

严家范（84岁）经营机场配件生意，自1997年起已陆续向全国肾脏基金会捐助了16台洗肾机。

他今早（12月5日）接受《联合早报》记者访问时表示，自己年轻时打过很多份工，当时负责管理仓库的好朋友因患上了肾衰竭离世。“我知道他的痛苦，所以希望能够尽我所能帮助肾脏病人。很高兴我的家人尤其是儿子严兴昇能一起参与回馈社会。”

全国肾脏基金会执行理事长黄振令在致辞中表示，严家的支持和政府的补贴使这间邻里的洗肾中心能够顺利建成，为居住在榜鹅和盛港的居民提供肾病透析治疗。

今天上午，国务资政兼国家安全统筹部长张志贤和白沙—榜鹅集选区议员杨涴淩出席了新洗肾中心的开幕仪式。

作为全方位护理计划的一部分，全国肾脏基金会在开幕仪式上还推出了“自我照顾”（self- care）项目，旨在鼓励病患关注自身病情，积极参与管理自己的每周三次的洗肾疗程，从而更好地掌控自己长期的肾脏透析护理，预防并发症。