华助会将动用储备金帮助低收入家庭

（早报讯）华社自助理事会将动用储备金，以帮助更多受疫情影响的低收入家庭，以及为乐龄人士恢复更多实体活动。

交通部高级政务部长交通部高级政务部长兼华助会董事徐芳达，今早与卫生部长兼华助会董事会主席王乙康在新加坡体育城图书馆为“准备上学咯！”计划下向低收入家庭分发家庭礼包和上学礼包后，分享了华助会明年的计划。

其中，华助会预计明年将拨出3640万元进一步帮助低收入家庭，比今年所拨出的3360万元高出约8.5%。华助会也将逐步恢复为年长者主办以身心健康为主的活动。也因此，华助会明年得从储备金中动用200万元来资助活动。这是华助会自2014年首次动用储备金。

徐芳达说：“我们在疫情期间的花费增加了，因为我们要帮助更多家庭和孩子，华助会就增加了我们的援助计划。在2022年我们也会继续不同援助计划，同时也会增加活动，在安全的情况下让乐龄人士参加不同的活动，保持身体健康和心情愉快。”

他解释，过去几年华助会所获得的捐款保持稳定，这次纯粹是因为疫情期间要帮助更多家庭才会动用储备金，而不是一个长期的安排。一旦情况稳定，需要帮助的家庭减少，华助会将会继续为储备金添砖加瓦。

自2004年起举办的“准备上学咯！”活动，帮助低收入家庭为新学年做好准备。今年共有来自8800户低收入家庭的1万7600名学生从中受惠，比去年多出100户家庭和200名学生。

今年的家庭礼包总值200元，包含超市和交通礼券；上学礼包则包含价值80元的上学用品礼券。

为遵守安全距离措施，活动于2021年12月4日至6日分别在南洋初级学院和新加坡体育城举行，华助会只允许受惠家庭的一名家庭代表在指定地点和时间领取家庭和上学礼包。