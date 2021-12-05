骗子出新招：发短信高薪诱付款 钱到手失联

本地出现新型诈骗手法，骗子通过电邮向受害人发送短信，内容包括高薪招聘兼职人员，或以丰厚的奖励诱骗受害者登录赌博平台等，电邮地址多以“@163.com”为结尾。

警方文告指出，最新出现的两种诈骗手法以短信方式联络受害人，其中招聘诈骗的做法是以高薪聘请临时工。骗子会告诉受害人，一些商家需要人手提高销售额，工作内容非常简单，只须将物品加入购物车、为某些贴文点赞、或将钱转账至某个银行账号就会获得提成等。

随后骗子会要求受害人下载一些收款软件，但获取“工资”之前，必须先付款。受害人一旦转账，骗子就会人间蒸发。受害人之后才发现自己不但收不到工资和提成，还被骗去一笔钱。

网络赌博相关的诈骗信息则会以丰厚的奖励诱骗受害人下载并使用赌博网站，受害人开设账号后也会将钱转入平台作为赌本，以为可以轻松获取高额回报。

然而，受害人很快会收到通知，说账号被冻结，若要将赌本取出必须给更多的钱。一旦他们再次转账，骗子就会失联，网站也不能登陆了。

警方提醒工作勿要贪小便宜，若收到类似的短信，可将其删除并通过手机功能拉黑发件人。若被陌生人拉入可疑群组，也应该立刻进行举报，避免他人落入陷阱。

公众可拨警方热线1800-255-0000或上网向警方提供诈骗线索，也可拨打999报警求助。此外，公众也可上网或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。