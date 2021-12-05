卫生部：奥密克戎传染力更强 更有可能造成二度感染

（早报讯）卫生部指出，初步观察显示奥密克戎毒株传染力更高，比起其他变种毒株更可能造成冠病病患二度感染。

卫生部今午发表文告，进一步阐述对奥密克戎毒株的最新认识。卫生部指出，当局积极和其他国家的卫生部合作加深对病毒的了解，也评估了来自南非和其他出现奥密克戎毒株国家的报告，并和受影响国家的专家沟通获取第一手消息。

来自南非和全球的初步的临床观察显示，奥密克戎毒株的传染力更高，同德尔塔和贝塔毒株相比，也有更高的风险造成二度感染，这意味着冠病康复者重新感染冠病的概率因奥密克戎毒株而变得更高。

卫生部目前正关注快速抗原检测（ART）对奥密克戎毒株的敏感度。目前分析显示除了聚合酶链式反应（PCR）检测，ART也能有效判断一个人感染冠病，包括感染奥密克戎毒株。检测因此仍有助于尽早侦测和控制病毒传播。

关于奥密克戎毒株的严重性，卫生部指出全球侦测的大多数病例都只出现轻微症状，奥密克戎毒株目前也未造成死亡。常见症状包括喉咙痛、疲惫和咳嗽。

虽然南非有更多年轻人和儿童因奥密克戎毒株入院，但可能同当地人口的高感染率，以及有报告指不少因其他病症入院的病患感染奥密克戎有关。这些病患都只出现轻微症状。

不过卫生部强调，目前还无法确定奥密克戎的严重性，因为疫情最先在有更高年轻人口比例的大学城被发现，根据南非专家观察，年轻病患的住院期通常较短，只有一两天。接下来数周，卫生部会收集有关年长者感染奥密克戎后的情况，以判断毒株是否比德尔塔毒株严重。

全球的科学家也大多认为现有的冠病疫苗仍对奥密克戎毒株有效，能避免人们感染重症。比起其他毒株，疫苗在避免奥密克戎的感染和重症的效能研究正在进行中，更多资料将在接下来几周公布，但目前的共识是接种冠病疫苗和追加剂仍能对感染任何现有和未来的变种毒株提供保护。

卫生部指出，随着全球将通报越来越多奥密克戎毒株，新加坡预计将在边境发现更多病例，之后也有可能传播至社区。卫生部将继续与全球的卫生单位合作研究奥密克戎毒株并制定最佳的应对措施。

卫生部也呼吁公众继续负起社会责任、遵守安全管理措施，并尽早接种疫苗和追加剂。