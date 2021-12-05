QT Vascular提名委员会特大前对拟议的新董事提出担忧

（早报讯）医药科技公司QT Vascular的股东要求罢免三名董事，并提名五名新董事。提名委员会认为，获提名的五名新董事虽然有资格被委任，但是否符合公司治理守则仍须确定。

获提名的五名新董事是贝努伊（Tansri Saridju Benui）、郭良耀（Christian Kwok-Leun Yau Heilesen）、梁宇东（Leung Yu Tung Stanley）、周嘉琳（Zhou Jia Lin）以及蔡友民（Chay Yiowmin）。

贝努伊是要求在12月6日召开特别股东大会的股东之一。公司指出，咨询了法律顾问之后，确认要求召开特大的通知是有效的。

参考了包括由第三方进行的背景调查以及公开资讯等，集团董事会提名委员会认为，五人虽然都符合资格，但还有很多事项须确定或跟进，才能得出结论。这包括是否符合2018年公司治理守则的要求。

提名委员会指出，除了贝努伊，其他提名董事都是安杰德国际（Ntegrator）的董事。此外，郭良耀、梁宇东和周嘉琳都是Incredible Holdings的董事，而贝努伊和梁宇东是Echo International的董事。

除此之外，贝努伊、郭良耀和蔡友民分别在其他私人公司拥有八、25和11个董事职位。

贝努伊被提名担任执行董事，但提名委员会认为，他可能不具备集团所经营业务的相关经验或知识。

公司前天深夜发的文告指出，如果所有提名董事获得股东投票通过，现任董事伯鲁斯（Momi Mimon Brosh）、苏建兴（Eric Sho Kian Hin）以及吴文英（Ng Boon Eng）将辞职，12月8日起生效。（人名音译）