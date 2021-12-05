承兴大健康2019财年净亏663万元

（早报讯）停牌中的承兴大健康（Camsing Healthcare）延宕了两年半才发布2019财年业绩，该年净亏损多达663万元。

奥密克戎（Omicron）变种毒株出现，全球经济前景愈来愈难预测，但集团对于维持正常营运的能力表示谨慎乐观。

根据集团最新披露，它在2019财年蒙受亏损，前一个财年则有5万3000元净利。

集团在2019财年的营收同比减少了42％至860万元。一方面是本地零售销售收入减少了250万元，另一方面是因为公司在2018财年共有380万元批发业务收入，而2019财年没有相关交易。

集团原本应于2019年3月发布2019财年业绩。然而就在那时，前审计师德勤（Deloitte）向集团的审计委员会提出了一些值得留意的事项，促使新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）要求集团委任特别审计师进行调查。

不久之后，集团的三名前独立董事同时在3月份辞职，前执行主席也于该年6月左右停职。最近，两名独立董事在今年9月15日辞职。集团仍在寻找适合人选，填补独立董事的空缺。

集团指出，董事会组成和管理团队的变化所造成的混乱，再加上冠病疫情带来不利影响，现任管理层和董事会在编制2019财年未经审计的业绩时遇到了重大挑战，因而导致2019财年业绩延宕了两年半才发布。

对于接下来的营运，集团表示审慎乐观。它也说，在今年9月偿还了子公司Nature's Farm所欠下的大约220万元债务。公司尚欠银行债务约100万元，这与另一子公司William Jacks & Company（新加坡）的贷款有关。