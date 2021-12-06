（早报讯）奥密克戎变种毒株的杀伤力不如预期严重，让投资者稍微恢复信心。分析师预计，本地股市在波动之中趋稳，较大可能会逐步反弹。新加坡海峡时报指数上周五收报3101.93点，全周跌64.34点或2.02％。

美国11月非农就业数据远逊预期，美国三大股指上周五（3日）全面收低。纳斯达克指数下挫1.92％，道琼斯工商指数和标普500指数分别跌0.17％和0.84％。

以下是今天（12月6日）值得关注的股票：

1.创值科技（Addvalue Technologies）昨天宣布筹集高达1325万元资金，这项融资活动由新加坡经济发展创新公司（Economic Development Innovations Singapore）领投。

创值科技将以每股1.27分价格发行4亿4918万股新股，然后再另外发行5亿9407万股新股。集资的1260万元净收益将用作偿还贷款、还款、营运资本和扩充业务用途。

2.新航工程（SIA Engineering）同法国赛峰飞机引擎公司（Safran Aircraft Engines）签署为期10年的协议，为后者提供CFM LEAP-1A和1B的引擎测试服务。

3.停牌中的承兴大健康（Camsing Healthcare）延宕了两年半才发布2019财年业绩，该年净亏损多达663万元。集团原本应于2019年3月发布2019财年业绩，不过前审计师德勤（Deloitte）向集团的审计委员会提出了一些值得留意的事项，促使新加坡交易所监管公司要求集团委任特别审计师进行调查。

4.医药科技公司QT Vascular今早开市前要求暂停交易，表示稍后将公布消息。