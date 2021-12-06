GIC成立的合资公司以3亿2200万元收购坎贝拉办公楼

（早报讯）新加坡政府投资公司（GIC）与澳大利亚综合房地产公司Charter Hall成立合资公司，以3亿3500万澳元（3亿2200万新元）收购坎贝拉的一座甲级办公楼。

该办公楼是50 Marcus Clarke，位于坎贝拉中央商业区，净可出租面积为4万平方米（43万零556平方英尺），目前出租给政府租户。

此外，办公楼拥有5.5星级NABERS能源评级和6.0绿色之星评级。

GIC地产首席投资官李国绅表示，Charter Hall在坎贝拉经验丰富，是领先的市场业者。

“GIC多年来一直在澳洲城市进行投资，这项收购将让GIC在该市场主要城市的办公组合更加多元化。

“随着我们悉尼办事处的开业，我们期望为这项资产的管理提供支援，并与Charter Hall等合作伙伴一起创造更多的附加值。”

Charter Hall集团董事总经理兼首席执行官哈里森（David Harrison）说：“这项战略收购进一步加强了我们与GIC长达15年的跨领域合作关系，反映了我们强大的市场地位，以及持续对具有良好投资基本面的办公资产有信心。”

他也对能够与作为主要租户客户的澳洲政府增进关系，以及进一步增长在坎贝拉办公市场的业务感到高兴。