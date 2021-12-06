2022年薪金调查：金融科技专才最吃香

（早报讯）一项最新调查显示，本地专业人士明年跳槽，平均可加薪10％至15％。其中金融科技专才最吃香，可加薪20%甚至40%。

跨国招聘公司华德士（Robert Walters）今早发布2022年薪金调查报告指出，随着员工对工作的看法改变，那些提供混合工作模式、有全面医疗保健福利、员工与公司能在社会和政治课题上达成共识，同时积极栽培人才的公司将在吸引和留住人才方面具有竞争优势。

“随着更多新加坡与东南亚企业扩展业务，提出更好工作条件以挽留人才的手法也有所增加。”

报告显示，求职者在换工作时，平均可加薪10％至15％。明年，那些能在科技、自动化和分析等领域有所发展的人才会继续稀缺。

企业明年最需要的人才包括从事金融服务的专业人士，他们须在数码转型、客户参与、虚拟银行（virtual banking）和前台角色方面拥有技能组合。

那些在5G部署、数据分析和区块链方面具有特定技能，以及从事教育科技、医疗科技和制造业自动化的人才也将非常抢手。

根据报告，52%的本地受访者希望在未来六个月内换工作。换工作的原因排名前三是职业发展（68%）、加薪（59%）和认为“是时候改变尝试新轨道了”（36%）。

64%的受访者在换工作时，不会接受原雇主为挽留他们而提出的更好工作条件。主要原因是，他们对新工作的承诺（47%），不确定现有工作是否可以提供新工作所带来的满意度（43%）、实现长期职业目标（36%），或者离开的原因不能被克服（36%）。

那些即使在接受新工作机会后仍会考虑留下的员工，影响决定的首要因素包括加薪（97%），其次是升职（56%）和增加工作灵活性（32%）。