（早报讯）牛车水明年又不办年货市场，这是该年货市场去年首次暂停后，再次因为冠病疫情影响而停办。

有受访摊贩仍选择租下店面，方便熟客继续办年货，也有摊贩认为少了年货市场将使他们的生意受到冲击。

在牛车水年货市场售卖腊味超过35年的叶伟强（58岁）听闻明年的年货市场可能会改在线上举办，但他受访时坦言，自己从未考虑通过线上平台售卖腊味。他也已经延续今年的做法，花超过1万元申请租用一个位于丁加奴街，且靠近他原本年货市场摊位的店面和店外空间。

他说：“我对科技不太熟悉，也不了解线上平台如何操作，我们的顾客多数是超过60岁的年长者，他们比较喜欢触摸得到物品的感觉。”

叶伟强将在本月底开始售卖腊味，他也对明年新年的年货买气感到乐观。“我觉得生意应该会比往年好，因为多数的人都接种了冠病疫苗，公众来办年货也会比较安心。”

售卖花生和瓜子的张大川（50岁）在宝塔街租下一个档口，并已经提前售卖年货。他提到，由于不会有年货市场，因此来临新年的进货量将会同今年一样。他认为，随着本地的疫情受到控制，以及社交聚会人数顶限增至五人，应该会有更多公众外出，进一步推动年货的买气。

在牛车水街市售卖纪念品约20年的苏才俊（56岁）则认为年货市场再度停办有可能进一步导致人潮减少，因此也会对他的生意造成很大影响。

苏才俊每逢农历新年都会出售不同年货，如12生肖的挂件和摆件等。他说：“这一年来的生意没有什么起色，今年因为没有年货市场，我们的顾客也减少很多。我估计明年年货的销量应该会比今年减少20％至30％，我们今年订的货已经比往年少了70%，明年也不敢订太多。”