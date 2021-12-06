两秒断裂 大树倒险砸女童

疑木心腐烂，三巴旺公园的一棵树轰然断裂，险砸5岁女童。

这起事件发生在昨天（12月5日）下午3时30分左右。

吴建丰（41岁，飞机零件生产主管）一家四口到三巴旺公园野餐。他与5岁女儿在草地上玩球时，附近一棵大树忽然倒下，险些砸中女儿。

“我们下午1点半抵达，在亭子附近找了一片空地野餐。我和女儿玩球时，球落在大树旁，女儿过去捡时，忽然‘咔嚓’一声，短短两秒内，大树就倒下。”

当时，四周的人都惊呼，吴建丰也来不及反应，所幸女儿无碍。

吴建丰事后查看，发现大树断裂之处软烂，相信是木心已腐烂，无法支撑树干的重量倒下。据他形容，附近正有工人在修剪草丛，事后也来处理树枝，在周围放置交通锥，避免公众靠近。

“我的八岁儿子也吓到，之后我们不敢逗留太久，更不敢在大树附近玩球。近期内，我们也不会再回来。”

吴建丰表示，希望当局可以对公园的树木进行排查，避免类似事件再次发生。

国家公园局受询时证实接获通报，也持续加强树木管理制度。

公园局表示接获通知，指一棵六至九米高、宽度约1.4米的印度花梨木倒下，没有造成任何损失或伤害，并于6时清除该树。

他们指出树木管理制度是根据国际林木栽培协会（International Society of Arboriculture）的准则制订。

当局每隔六个月至24个月都会检查树木，也会定时为树木检查和修剪，他们将持续加强管理制度。