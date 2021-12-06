两曼联前球星现身狮城乌节路

（早报讯）曼联前球星吉格斯和巴特，上星期五到乌节路商场的食阁用餐，两人的出行引起公众注目，并被拍下短视频放上社交平台。

这一行人是在本月3日光顾乌节路董厦的“Tangs Market”而引起附近的食客注意。而被分享到社交平台的这则视频引起网友的关注，目前的点击率已达到16万。

拍下短视频的网友“Rachel”在社交平台分享说，当天自己在用餐时，很幸运地在乌节路遇到吉格斯（Ryan Giggs）和巴特（Nicky Butt）。

视频显示，两位曼联的前球星座位附近被围了起来，当时两人悠闲地喝着手上的饮料，间中吉格斯还一度望向镜头，让拍摄视频的她感到很不好意思。

另一名网友“Cows”则拍到他们用餐结束后的桌面，可看见他们一行人当时点了新加坡道地的美食，如沙爹、炒粿条和鸡饭等。

记者昨日走访食阁，食阁摊位助手刘先生（54岁）受访时说，吉格斯和巴特是在食阁老板的陪同下前来的，“当天上午约11时半，老板带着他们一同到食阁用餐，为他们点菜。老板早在两天前也有告知我们会有贵客到访，因此员工并没有感到意外。”

另一位摊位助手陈冠宏（21岁）则说，对方有保镖随行，用餐座位的周围也有被围起来，因此没有引起混乱，他们在下午约2时就离开了。