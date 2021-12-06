饶欣龙反驳毕丹星对他的“不实言论”

（早报讯）网上今天出现2012年陷入婚外情风波被开除党籍的工人党前议员饶欣龙的面簿贴文，贴文驳斥工人党秘书长日前在记者会上，就他当年的事件作出的“不实言论”。

这则贴文由据了解人长期住在缅甸并已把英文名改为Amos Rao的饶欣龙上载，面簿户头的头像看起来是饶欣龙本人。他今天（12月6日）透过面簿贴文引述毕丹星上周四（2日）在记者会上的言论。毕丹星指饶欣龙当年面对婚外情的指控后，没有向党或媒体交代。“工人党愿意给他一些空间来处理事情，但他任由事件发酵，行为不合理，无法接受。因此，工人党决定开除他的党籍”。

饶欣龙在贴文中指毕丹星的这番言论“不属实”。他强调在面对指控前，已向时任工人党秘书长刘程强坦白情况。指控出现后，他也立刻向刘程强和党主席林瑞莲交代，但党领导人的建议是“保持沉默”。

饶欣龙说，他将工人党的利益摆在个人利益之上，为了把伤害减至最低，他保持沉默，并从工人党中央执行委员会辞职。他说，他的目的是想给中委会“一张空白支票”，任它们根据需要论述。他也自愿离开新加坡。

2012年2月14日，工人党以饶欣龙“违背了党和人民对他的信心、信任和期望”为由，开除了他。饶欣龙在贴文中说，他对这样的说法没有意见，但他不同意毕丹星在记者会上指他没有向工人党交代，“因为我的确交代了”。

饶欣龙在2011年全国大选当选后港单选区议员。他2012年1月被传与一名已婚女党员发生婚外情，一个月后被革除党籍。

另一方面，调查盛港集选区原议员辣玉莎在国会撒谎一事的国会特权委员会今天复会，继续讨论下来的调查方向，包括将传召哪些证人。