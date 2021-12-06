通胀与奥密克戎使亚股承压 新加坡海指周一仍涨0.5％

（早报讯）投资者关注通货膨胀和冠病变种毒株奥密克戎（Omicron），使亚太股市本周首日交易（12月6日星期一）便多数下跌。香港和新加坡各自成为表现最差和最好的主要股市，香港低开低走，全天跌1.76％。新加坡的海峡时报指数大多数时候保持较大涨幅，尾盘回吐些许使涨幅收小至0.46％或14.39点，闭市报3116.32点。

在香港，科技股继续承受压力，令恒生指数欲振乏力，而上海与深圳股市尾盘受压急滑，转涨为跌。上海跌0.50％，深圳跌1.22％，东京也跌0.36％，但比起美国纳斯达克指数上周五（3日）的挫跌1.92％，是相对和缓。首尔股市则微涨0.17％。

IG市场策略师叶俊荣接受《联合早报》访问时表示：“尽管新一周的交易在起步时走低，但亚洲市场正试图挽回一些损失。对于变种毒株奥密克戎和美国联邦储备局未来货币政策的鹰派转向，市场参与者在等待更明确的信息。”

“由于中国科技股的溃败继续成为焦点，加上一些迹象表明中国恒大（China Evergrande）可能面对更多偿债风险，这使区域市场的涨幅基本受限。这些不确定因素，可能导致市场参与者目前采取谨慎的态度。”

本地股市今天交易量显著增至13亿9000万股，交易总值反而微减至11亿5000万元。上升股199只，下跌股268只。海指的30只成份股当中，17只上涨，9只下跌，4只持平。海指绝大多数的涨幅来自银行股：星展集团控股（DBS）股价涨1.08％至31.81元，大华银行（UOB）涨1.06％至26.60元，华侨银行（OCBC）涨0.53％至11.35元。

涨幅居前的成份股包括云顶新加坡（Genting Singapore）、丰树工业信托（MIT）和康福德高（ComfortDelGro）等重新开放股，股价分别涨1.97％、1.52％和1.43％，闭市报0.775元、2.68元和1.42元。

Digital Core房地产投资信托今天在新交所主板首日交易猛涨13美分或14.77％，闭市报1.01美元，交易量和交易总值分别为1亿零480万股和1亿零813万美元，是今天全场排名第二的活跃股，市值达11亿3660万美元。信托以1美元开盘，比首次公开售股（IPO）的每单位发售价0.88美元高出13.6％。目前，信托在美国和加拿大拥有10个永久地契数据中心，净可出租面积为120万平方英尺，总估价为14亿美元。

该信托的上市，使在新交所交易的房地产投资信托（REIT）和房地产信托增至44只。

创值科技（Addvalue Technologies）今天股价飙涨15.39％，收报1.5分。该股今天股价一度飙升46.15％或0.6分，达到1.9分。它昨天宣布筹集高达1325万元资金，这项融资活动由新加坡经济发展创新公司（Economic Development Innovations Singapore）领投。创值科技将以每股1.27分价格发行4亿4918万股新股，然后再另外发行5亿9407万股新股。集资的1260万元净收益将用作偿还贷款、还款、营运资本和扩充业务用途。