（早报讯）美国周一隔夜股市全线上扬，道琼斯工商指数涨1.87%，纳斯达克综合指数上扬0.93%，标普500指数升1.17%。

尽管冠病新变体奥密克戎仍有许多不确定性，但到目前为止，它的破坏性似乎没有起初预期的那么严重，这让投资者暂时缓解一些担忧。

至于本地股市，新加坡海峡时报指数尾盘时快速收小涨幅，闭市报3116.32点，但0.46％的单日涨幅仍是昨日表现最佳的主要亚太股市之一。

以下是今日（12月7日）开盘可关注的股票：

1）凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）今早宣布，通过私人配售向机构、合格及其他特定投资者配售1亿零326万7000个新单位，每单位价格介于1.930元至1.981元。信托预计通过这个配售渠道筹集不少于2亿元资金。部分资金将用来收购Acacia Goulburn信托的全部股权，以及在新加坡和其他发达市场的收购项目。

2）吉宝企业（Keppel Corp）昨日闭市后宣布旗下吉宝置业中国（Keppel Land China），将以17亿4800万人民币（3亿6200万新元）的价格，把所持40％南京金盛房地产开发有限公司股权，卖给金地集团（Gemdale Corporation）。买卖交易预期在2022年第一季完成，这项脱售预期将为吉宝置业中国带来2亿8400万人民币（5880万新元）的脱售收益。

3）大兴当（Maxi Cash）昨日闭市后透露，计划发售3200万股新股，每股售0.162元，筹集总计518万元资金，售价是12月2日该股交易量加权平均价0.1758元的7.85％折扣。这批新股将占扩大后股权的3.00％。