新加坡儿童博物馆明年12月开放

（早报讯）前年关闭的新加坡集邮馆重新打造为儿童博物馆，明年12月开放后，旨在以互动性强的节目和有趣展品，让儿童认识历史与文化。

位于哥里门街的博物馆将是本地首个儿童博物馆，将免费开放给新加坡公民与永久居民。

博物馆代表今天向媒体介绍时说，馆方在筹备过程中咨询了学前教育工作者、家长和儿童等利益相关者的意见。

教育工作者期待博物馆能与学校的学习项目相辅相成，让儿童通过有趣的互动方式学习，并有意和馆方共创学习资源。

一项针对约1000名家长进行的调查反映，家长希望博物馆提供有教育意义且负担得起的活动，并让孩子有机会动手体验。

有意与海外博物馆合作 把有趣展览带到本地

馆方也参考海外其他儿童博物馆的经验，例如荷兰的特罗朋儿童博物馆（Tropenmuseum Junior）和维也纳的Zoom儿童博物馆，并有意和海外博物馆合作，把有趣的展览带到本地。

儿童博物馆将有两层楼，第一层将是常驻展览，第二层将用于特别展览。

作为本地首个儿童博物馆，它将借助集邮馆25年的经验，原有的部分邮票收藏也会在展馆重现。

儿童博物馆馆长特蕾斯纳娃蒂（Tresnawati Prihadi）指出：“孩童将有机会欣赏并触碰展品，听人物分享真实故事，参与沉浸式的多感官展览，在玩乐中认识历史与文化。博物馆也可以作为开发幼儿教育活动的实验平台。”

博物馆也介绍了新标志与标语——Start with Wonder，代表它致力于打造成儿童的“入门博物馆”，从小培养孩童探索与学习的好奇心，让他们爱上参观博物馆的体验。