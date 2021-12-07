调查：绝大多数本地青年感到疲惫及有压力

（早报讯）调查显示，本地绝大多数的受访青年感到疲惫、有压力、迷茫和孤单。面对冠病疫情期间的不同挑战，有九所学校及学生因积极推行不同计划，致力于改善青年的心理健康，因此获颁银丝带奖。

银丝带组织（Silver Ribbon）成立于2006年，旨在推进心理健康的认知和支持。组织今年7月进行的青年网络调查结果显示，675名35岁以下的参与者中，所有人都表示感到疲惫，备受压力、感到迷茫和孤单者分别占98％、89％和88％。其中有36％也曾有轻生的念头。

银丝带主席李玉云说，有许多青年因为担心被视为软弱而不敢向旁人倾诉，也因为沟通问题而不想打扰父母。想要接受辅导的青年则担心能否负担费用。

银丝带也指出，有些家长因为对心理健康的认知有限，无法有效地和孩子沟通而感到无助。他们也担心，言行举止稍有不妥会影响孩子的未来，以及和他们之间的关系。

改善心理健康没有捷径，银丝带通过与青年沟通、了解他们的需求，打造一个安全的平台让他们学习、分享和寻求援助。银丝带也致力于推广青年对心理健康的认知，进而提高他们对此的理解和重视。

重视心理健康教育 包括立化中学在内九所学府获表扬

在今天（12月7日）举办的学校心理健康颁奖仪式上，银丝带表扬了重视心理健康教育的学府。九所得奖的学府包括立化中学、公教初级学院、淡马锡理工学院、南洋理工大学和私立学院PSB Academy。

另有四个校内心理健康活动也获得肯定，其中包括公教初院的两项计划“Mental Health Matters”和“CJC On Air”。初院的学生领袖运用数码平台举办多个交流会，让学生们彼此分享他们如何面对学习和生活中的经历，从中获得实质帮助和精神慰藉。学生也可通过轻松有趣的线上留言和点歌等方式为彼此加油打气。

教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲致辞时说，冠病对学生的校园生活影响显著，包括课外活动、学习之旅和户外露营。随着疫情的发展，教育部计划恢复更多校园活动，丰富学生的求学经验。

她也强调，改善青年心理健康需要社会各方一同合作，其中家长也是重要一环。她透露，教育部将在来年逐步为家长推出多个心理健康资源，帮助他们学习了解如何与孩子沟通并给予适当的支持。

除此之外，跨部门心理健康工作小组也推出多项改善社会偏见和相关资源的计划，包括推出全国心理健康运动“It's OKAY to reach out”（意为“你可以主动寻求援助”）和 www.MindSG.gov.sg，为公众提供一站式心理健康信息和资源。