嘲讽反被激怒 青年刀砍老友

（早报讯）在社媒上嘲讽童年玩伴，结果反被对方激怒，19岁火爆男竟拿刀狠砍昔日好友，被判进入青年改造所至少12个月。

洋名“Alester”的被告洪正杰面对共四项控状，他昨天（12月6日）承认其中三项，包括持危险武器蓄意伤人、恶作剧和不遵从公务员指示向当局报到，余项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告今年6月17日早上在面簿看见朋友哈米兰特·星（22岁）的一则贴文，并留下一则评论取笑对方。

哈米兰特·星不久后公开回复说：“小时候我把你脱光，还有照片证明”，指他们儿时如何打闹玩耍，互相撕扯衣服。被告感觉被羞辱，便通过Instagram挑衅对方，要求马上见面。

两人约好当天傍晚到儿时一起玩耍的杜佛弄东（Dover Close East）第14座组屋底层见面。

双方都叫上朋友同行，但被告出言挑衅要单挑，因此两人单独走到较隐蔽的空间。被告此时突然亮出藏在衣服下，一把长20公分的刀，并狠狠砍向受害者。

经过一番扭打，双方的朋友才发现有异，立刻上前拉开他们。受害者的朋友立即将他送往国大医院救治，被告则与朋友逃之夭夭。

医药报告显示，受害者的头部、颈项和躯干有多处刀伤，并且严重失血，不仅得输血，还在隔天动了手术，共休了16天病假。