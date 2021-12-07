新加坡政策研究所试验计划 贫困家庭明年可免息贷款

（早报讯）当低收入家庭没钱缴付房租、医药费或是孩子的教育费时，他们很可能向合法放贷公司或大耳窿借钱，原本是要为了渡过难关，结果反而陷入耗尽资产还债的窘境。新加坡政策研究所政策研究室明年将展开新试验计划，为一些贫困家庭提供免利息贷款。

义安公司今天（12月7日）宣布，于今年至2023年间，每年捐献98万元设立新的义安公司—新加坡政策研究所研究基金，共294万元的款项会用来资助六个项目。成立新加坡政策研究所政策研究室（IPS Policy Laboratory）是其中之一。

政策研究室会通过进行小型试验计划，以沙盒的方式测试一些创新方案来解决复杂的社会问题，所收集到的数据有助当局制定政策或是扩大计划。例如，设立社区基金贷款给贫困家庭。

这项试验计划明年启动，政策研究室会与彼岸社会服务和义顺家庭服务中心合作，以不同方式发出贷款。贷款并非经济援助，获得款项的家庭得归还借款，但无须支付利息或提供财务抵押。

义安公司今天把支票交给政策研究所，仪式在国大李光耀公共政策学院举行。这是政策研究所收到金额第二高的单一捐款。

受邀出席的内政部长兼律政部长尚穆根致辞时说，所有国家都面对复杂的问题，全球格局破碎、国家之间和社会内部分化加剧、疫情带来的社会问题，这些都会影响人们的日常生活。

他认为，政府需要多元且有质量的信息，厘清情况和了解各方立场，才能找出解决方案，而研究所和智库等在这方面扮演重要角色。他感谢义安公司慷慨解囊为政策研究所提供所需资源。

另外五个获资助的项目包括义安公司社区研究学者计划、后冠病时代本地低收入家庭追踪调查、重新构想新加坡2030情景规划、常年新加坡透视论坛，及系列公民咨询小组讨论。