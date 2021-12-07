我国新增715起冠病病例 八人病逝

（早报讯）本地新增715起冠病确诊病例，八人因冠病并发症逝世。

卫生部昨天宣布将从今日起停止发布疫情文告，并刚于今晚10时左右更新网站和面簿贴文，公布疫情的最新数据。

根据卫生部网站的数据文告，截至今天中午（7日）新增病例中，700起是社区病例，五起来自客工宿舍，十起从境外输入。

每周社区病例增长率从昨天的0.64跌至今天的0.63，连续25天低于1。

八名死者方面，卫生部并未公布关于他们的细节。本地目前累计771起死亡病例。

Here is today’s COVID-19 situation at a glance (7 Dec 2021): Over the last 28 days, 98.7% of infected individuals had... Posted by Ministry of Health, Singapore on Tuesday, December 7, 2021

目前有827名冠病病患住院，其中43人情况危急，在加护病房接受插管治疗；12人病情不稳定，在加护病房观察。另有146名住在普通病房的病患需要输氧。

全国加护病房的床位为426张，冠病病患用其中55张，172张用于照顾非冠病病患，空置加护病床199张， 整体使用率为53.3％。

截至今天中午，本地病例累计27万零588起。