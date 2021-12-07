《福布斯》全球100女强人榜单 何晶今年排名第33

（早报讯）美国财经杂志《福布斯》星期二（12月7日）发布2021年全球百名最具权势女性排行榜（The World's 100 Most Powerful Women），淡马锡信托基金（Temasek Trust）董事何晶在这百强榜上排第33名，是唯一上榜的本地女性。

《福布斯》如此介绍：何晶（68岁）在2004年至2021年担任淡马锡的首席执行长，协助把淡马锡的投资组合增加至超过3130亿美元（4280亿新元）。何晶将出任慈善机构淡马锡信托基金会的下一任主席。

该杂志指出，在阿里巴巴集团的联号蚂蚁金融（Ant Financial）的140亿美元集资活动中，淡马锡是其中一个主要的投资者。

何晶也是新加坡总理李显龙的夫人。在《福布斯》这个百强榜单中，何晶是属于金融组别。

今年在榜单居首位的是美国富豪慈善家斯科特（MacKenzie Scott），取代此榜单的常胜军——德国前总理默克尔（Angela Merkel）。斯科特（51岁）是慈善家、作家和亚马逊公司（Amazon）创办人贝佐斯（Jeff Bezos）的前妻，婚后获得贝佐斯所持亚马逊股权的25％。斯科特净值达588亿美元，她的捐款规模前所未有，已捐出86亿美元财富。

该榜单今年的第二名是美国副总统哈里斯（Kamala Harris，57岁）、第三名是欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde，65岁）。榜单不乏媒体及娱乐界女性，而百强当中最年轻的是排名78的歌坛天后泰勒丝（Taylor Swift，31岁）。华人女性当中排名最前的是台湾总统蔡英文（65岁），她今年排第9名。