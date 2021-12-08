新加坡和欧盟同意讨论加强数码经济合作

（早报讯）新加坡和欧盟同意成立工作小组，讨论加强数码经济合作，旨在建立数码伙伴关系，这将有助我国商家进入海外市场。

主管贸易关系的交通部长易华仁与欧盟贸易专员东布洛夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）于今天（12月8日星期三）本地时间凌晨，在比利时首都布鲁塞尔举行的记者会上宣布这个消息。

易华仁在记者会上表示，除了帮助商家进入海外市场，也将有利新加坡和欧盟的商家借助彼此的能力以提供更好的产品和服务。

我国和欧盟今早发表联合声明，双方同意加强数码贸易的合作。声明指出，易华仁和东布洛夫斯基斯已指示欧盟和新加坡官员展开技术讨论，确认相关的数码贸易细节。

易华仁目前在布鲁塞尔进行两天访问。他刚与欧盟贸易专员东布洛夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）一同主持欧盟—新加坡自贸协定（EUSFTA）贸易委员会的第一次会议。

双方将在会议上检讨了2019年生效的EUSFTA，以及探讨为欧盟—新加坡伙伴关系展开具前瞻性的合作，包括在数码和绿色经济领域的合作。在数码领域，双方同意展开讨论加强数码伙伴关系。

东布洛夫斯基斯在记者会上答复询问时表示，双方同意在贸易委员会设立一个工作小组，探讨有关范畴，也包括考虑达成独立的数码伙伴关系协议或有潜能使这方面成为EUSFTA新的一章。

至于绿色经济，易华仁表示，双方在绿色融资、低碳技术和碳贸易与服务等方面具有合作潜能。

EUSFTA是欧盟与亚细安国家签订的第一个自贸协定。协定在2019年11月生效后不久，世界便迎接了冠病大流行这个人类历史上一次大危机。不过，新加坡和欧盟的关系如今已更进一步，证明协定的签订来得正是时候。欧盟—新加坡投资保护协定（EUSIPA）则估计两年后将生效。

新加坡和欧盟对彼此都是重要的贸易和投资伙伴，在2018年，双边货品贸易超过1140亿元，欧盟是新加坡第三大货品贸易伙伴，而新加坡是欧盟在亚细安的最大贸易伙伴欧盟在2017年是新加坡的最大外国投资者，外来直接投资累计达3760亿元，新加坡则是欧盟第七大外来投资者，累计在欧盟的直接投资达1220亿元。

易华仁在记者会上受询时表示，EUSFTA证明了它的好处。在冠病大流行以来，新加坡与欧盟的贸易虽受到影响，但收缩幅度相对的比欧盟与世界其他地区的和缓，而且在双边药剂和食品产品等方面目前已经显露增长。

易华仁今天结束在布鲁塞尔的活动后将启程前往伦敦。他将率领我国代表团出席伦敦的国际海事组织（International Maritime Organization，简称IMO）第32届大会。我国代表团其他成员包括交通部和海事及港务管理局官员。

在伦敦，易华仁和贸工部官员将会晤英国国际贸易大臣屈维里安（Anne-Marie Trevelyan），探讨扩大和深化两国在数码经济等新兴领域的双边合作。