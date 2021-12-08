（早报讯）在科技股强劲上扬的带动下，美国周二隔夜股市延续涨势，纳斯达克综合指数大涨3.03％，标普500指数升2.07％，道琼斯工商指数1.40％。

个股方面，英特尔（Intel）公司宣布，计划在明年让自动驾驶车业务Mobileye首次公开售股（IPO）上市，促使该公司股价激增超过3％。另一方面，葛兰素史克公司（GlaxoSmithKline）表示，它与美国合作伙伴Vir公司正在开发的抗体冠病疗法对奥密克戎（Omicron）的全部突变都有效，也让投资者情绪高昂。

至于新加坡股市，市场逐渐步出奥密克戎变种毒株所引发的恐慌抛售，加上中国央行宣布全面降准，刺激本地股市连续第三天收高，涨18.34点或0.59％。

以下是今日（12月8日）开盘可关注的股票：

1）铭泰国际（Metech International）昨晚宣布，合资公司亚洲易高生态科技和深圳市大族机器人公司达成合作，将联手利用实验室培育钻石来研发工业用途的镭射机器人和机械自动化解决方案。

2）先锋医疗产业信托（First REIT）今早宣布，向赞助机构华联力宝医疗（OUE Lippo Healthcare）收购位于日本的12家疗养院，收购价为242亿日元。这是信托首次进军日本疗养院市场。与此同时，信托也推出了“2.0增长策略”，寻求新的业务增长。

3）中远海运国际（新加坡）（COSCO Shipping International（Singapore）披露，将以4239万1000美元脱售60％股权，这有助于公司简化业务结构，以便专注于发展核心的物流业务，以及改善其他业务包括船运业。

４）扬子江船业（Yangzijiang）计划分拆旗下的投资业务，让后者在新加坡交易所主板挂牌上市。集团披露，计划将现有的投资业务转移到一家新成立的公司。在成功完成分拆和上市之后，股东将按比例得到分拆公司的股票。

５）丰隆亚洲（Hong Leong Asia）间接独资子公司Rex Plastics（Malaysia）将以4500万令吉（约1450万新元）脱售一幅永久地契土地。土地面积约1万9894平方公尺，建有一座双层独立厂房和一栋单层办公室。