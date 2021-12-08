精深局发布新报告 列举未来经济所需技能

（早报讯）若想知道未来的工作需要哪些技能，公众接下来可以参考精深技能发展局推出的新报告书，规划个人的继续培训路线图。

教育部长陈振声今天（12月8日）上午为名为《未来经济技能需求》（Skills Demand for the Future Economy）的报告书主持发布仪式时指出，人们今天掌握的技能未来会变得无关紧要，终身学习和企业转型是保持敏捷度和适应性的关键，有了这些条件人们才能在工作变革加快的情况下保持领先的地位。

这份首次发布的报告书聚焦数码、绿色和关护这三个高增长领域所需的未来技能，是本地劳动队伍长期事业发展的可能方向。除了列举相关技能之外，也指出相应的就业机会，和提供培训指南。

陈振声在发言中强调，人们须要不断地接受再培训和提升技能，掌握职场出现的新技术和工具，并具备在增长领域寻求发展机会的能力，培训提供者也要及时更新他们的培训课程，跟上最新的行业发展趋势，并不断地改进培训方式，满足成人学习者的需求。

他提醒：“雇主也要灵活调整其商业模式，以抓住新趋势带来的契机。为此，他们必须更积极地投资于员工和管理团队的技能发展。”

陈振声也说，这份报告并不打算预测未来，而是希望提高人们对未来技能的认识，引发讨论，最重要的是要鼓励所有人采取行动，拿起这些“工具”武装自己，为未来做好准备。

“工欲善其事，必先利其器，在未来经济当中，人们都需要未来工作技能，作为新的工具。”

《未来经济技能需求报告》已在网上发布，网址是https://www.skillsfuture.gov.sg/skillsreport。